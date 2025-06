Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 14-Jähriger flüchtet vor Polizei - Kollision mit geparktem Auto.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.06.2025, 13:20 Uhr) versuchte ein 14-jähriger Jugendlicher aus Lage sich mit seinem Roller einer Verkehrskontrolle in der Stauffenbergstraße zu entziehen. Während der Flucht fuhr er mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und kollidierte schließlich mit einem geparkten Peugeot. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad nicht versichert. Er wurde unverletzt an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ermittelt wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Pflichtversicherungsverstoß, der Gefährdung des Straßenverkehrs und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell