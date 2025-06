Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Voßheide. Kleinbus prallt gegen Baum - Mitfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (25.06.2025) kam es gegen 11:35 Uhr auf der Lütter Straße in Fahrtrichtung Voßheide zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Lemgo geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes-Kleinbus nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, während seine 32-jährige Mitfahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Mittlerweile ist die Frau außer Lebensgefahr. Das Verkehrsunfallteam aus Bielefeld unterstützte die Unfallaufnahme. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Lütter Straße war bis ca. 16 Uhr voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat Lippe hat die Ermittlungen übernommen.

