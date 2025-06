Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wüsten. Trunkenheit im Verkehr - Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend (25.06.2025) kam gegen 23 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Vlotho mit seinem Motorrad auf der Gustav-Schalk-Straße in Fahrtrichtung Hellerhausen von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest verlief positiv. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte das Motorrad sicher. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen können sich über die (052321) 6090 melden.

