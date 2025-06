Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Zwei Jugendliche nach Einbruch in Vape-Shop gestellt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (26.06.2025) kam es gegen 18:35 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Imkerweg: Zwei Jugendliche aus Augustdorf, 15 und 13 Jahre alt, warfen einen Stein in das Fenster eines Vape-Shops und entwendeten E-Zigaretten-Produkte im Wert von etwa 100 Euro. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. In der Waldstraße wurden Tatkleidung und Beute sichergestellt. Beide Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Betreuer übergeben.

