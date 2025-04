POL-PPTR: Geschwindigkeitskontrollen in der 15. Kalenderwoche

Trier (ots) - Zwischen Donnerstag, 27. März, 17 Uhr, und Freitag, 28. März, 8 Uhr, hebelten unbekannte Täter über einen Balkon im 1. Obergeschoss das Küchenfenster einer Wohnung in der Weidegasse in Trier auf. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Am Freitag, 28. März, zwischen 18:20 Uhr und 21:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in der St.-Mergener-Straße auf. Der oder die Täter ...

