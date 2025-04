POL-PPTR: Nachtrag: Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen

Zemmer/Riol/Trier (ots) - Am Donnerstag, 27. März, gegen 9:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster eines Gebäudes in der Rodter Straße in Zemmer auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Am Donnerstag, 27. März, zwischen 10:15 Uhr und 11 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Riol auf. Der oder die Täter ...

mehr