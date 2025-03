Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Über die nicht abgeschlossene Terrassentür haben sich Unbekannte in eine Wohnung an der Dorfstraße eingeschlichen. Passiert ist das am Dienstag (25.03.25) zwischen 14 Uhr und 15.55 Uhr. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell