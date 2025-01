Darmstadt (ots) - Dank eines angebrachten GPS-Geräts an seinem E-Scooter, konnte ein 43-Jähriger seinen entwendeten Roller in einem Keller orten und zurückbekommen. Den Roller hatte der Mann am Sonntagabend (26.1.) auf seinem Balkon in der Havelstraße abgestellt und das Verschwinden am Montagmittag (27.1.) bemerkt. Daraufhin suchte er die Rüdesheimer Straße auf, wo er mithilfe einer Bewohnerin sein Eigentum in einem ...

