POL-COE: Billerbeck, Coesfelder Straße/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots)

Ein Auto hat sich am Dienstag (25.03.25) an der Coesfelder Straße überschlagen. Gegen 21.55 Uhr befuhr ein 33-jähriger Billerbecker mit seinem Auto die L580 in Fahrtrichtung Billerbeck. Etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt kam der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, geriet zunächst auf den angrenzenden Grünstreifen, prallte mit der Front in den abschüssigen Acker und überschlug sich. Der Billerbecker verließ selbstständig das Auto. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Billerbecker in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

