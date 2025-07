Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Korrektur der Meldung von 15:18 Uhr:

In der Meldung hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Bei dem Unfall in Höhe von Herborn-Seelbach wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Anbei nun die korrigierte Meldung:

Herborn-Seelbach: Sechs Verletzte und 24.000 Euro Sachschaden

Sechs Verletzte und rund 24.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Sonntag (06.07.2025). Der alkoholisierte Fahrer eines Nissans war gegen 01:05 Uhr auf der B255 von der Juno-Kreuzung aus kommend in Richtung Herborn-Seelbach unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er mit seinem X-Trail über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen und im Anschluss gegen einen hinter dem Fiesta fahrenden Audi A6. Der Nissans prallte ab und schleuderte nach rechts in ein angrenzendes Wiesengrundstück. Die Fahrer der drei Autos, sowie der Beifahrer des Fords verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der Nissan-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt rechnen. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sie haben nur noch Schrottwert. Während der Unfallaufnahme war die B255 zwischen Burg und Seelbach bis 03:25 Uhr voll gesperrt.

