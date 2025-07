Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 53-jähriger VW-Fahrer von einem Gemeindeverbindungsweg in die Haller Straße nach rechts einbiegen wollte, und hierbei die Vorfahrt eines vom Alten Postweg auskommenden 65-jährigen Ford Fahrer missachtete, welcher dabei war in die Haller Straße einzubiegen. Durch das Missachten der Vorfahrt kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro entstand.

Gaildorf: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Durch einen unbekannten Verursacher wurde zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 8:50 Uhr ein Rolltor eines Gebäudes in der Steinbeisstraße beschädigt. Hierdurch wurde eine Plexiglasscheibe und eine Fenstereinfassung eingedrückt, wodurch der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt wird. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher haben, können sich beim Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090.

Michelfeld: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Auf einem Gebrauchtwagenparkplatz in der Straße "Im Buchhorn" wurde zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 15 Uhr ein Pkw des Herstellers BMW Mini durch einen bislang unbekannten Verursacher stark beschädigt, sodass man derzeit von einem Sachschaden von ca. 6.000 Euro ausgeht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde in der Tüngentaler Straße vermutlich beim Ausparken ein Pkw des Herstellers Daimler-Benz durch einen Unbekannten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden von ca. 3.500 Euro zu kümmern. Personen, welche Beobachtungen zu diesem Vorfall machen konnten, werden gebeten, sich unter der 0791 4000 zu melden.

Michelbach an der Bilz: Überholunfall

In der Milchgrundstraße kam es am Donnerstag gegen 15:55 Uhr zu einem Unfall, als eine 41-jährige Mazda-Fahrerin übersah, dass die 38-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs einen Blinker gesetzt hatte, um nach links in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Die Mazda-Fahrerin scherte zum Überholen aus und kollidierte mit dem vorausfahrenden BMW. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

