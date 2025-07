Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstähle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenberg: Einbruch

Zwischen Mittwochabend, 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.50 Uhr, gelangten Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in das Büro eines Kindergartens in der Schulstraße. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 9509-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 08:50 Uhr und 17:30 Uhr einen Peugeot, der im Parkhaus Kocherquartier in der Salinenstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791 4000 zu melden.

Gerabronn: Diebstähle aus Pkws

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, öffnete ein Dieb einen unverschlossenen Pkw, der in einer offenstehenden Garage im Wilhelm-August-Weg abgestellt war und entwendete etwas Bargeld und zwei EC-Karten.

In der Molierestraße wurde ebenfalls ein unverschlossener Pkw, der auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, geöffnet. Es wurden etwa 400 Euro aus einem Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag, entwendet.

Der Polizeiposten Blaufelden bitten in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 07953 9250-10.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch aus einem vermutlich unverschlossenen Skoda, der in der Ludwigstraße abgestellt war, etwas Bargeld sowie einen Laptop der Marke HP. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800.

