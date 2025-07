Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Durchs offene Fenster gegriffen +

Giessen (ots)

Friedberg: Durchs offene Fenster gegriffen

Beim Verlassen seines Fahrzeuges vergaß der Nutzer eines roten Ford Fiestas ein Seitenfenster vollständig zu schließen. Ein Dieb nutzte am Dienstag (08.07.2025) zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr diese Gelegenheit, griff sich aus der Mittelkonsole das Portemonnaie und nahm daraus eine Bankkarte und Bargeld. Außerdem ließ der Unbekannte noch Münzgeld und einen Ring aus der Mittelkonsole mitgehen. Der Ford parkte im genannten Zeitraum in Friedberg, im Stettiner Weg in Höhe der Hausnummer 12. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Friedberger Polizei zu melden (Tel.: 06031 6010).

Die Polizei empfiehlt, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist und auch bei höheren Temperaturen im Sommer stets die Fenster vollständig zu schließen. Teilweise können diese einfachen Maßnahmen bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

