Mittelhessen: Achtung: Betrüger rufen an!

Giessen (ots)

Derzeit melden sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadt- und Kreisgebiet Gießen bei der Polizei. Betrüger wollen offensichtlich am Telefon Kasse machen: Sie geben sich als Polizisten aus und berichten von festgenommenen Einbrecherbanden in der Nachbarschaft. Ziel ist, an Wertsachen zu gelangen und diese "sicher zu verwahren".

Erfahrungsgemäß sind die Anrufe nicht nur auf einen Landkreis beschränkt.

Um es den dreisten Betrügern möglichst schwer zu machen, bittet die Polizei um Mithilfe. Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die Maschen der Täter. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf, unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe holen zu können.

Um nicht auf die Tricks der Betrüger hereinzufallen, geben die Ermittler folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert - Vergewissern Sie sich, dass es Ihrem Angehörigen gut geht: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige

Pierre Gath, Pressesprecher

