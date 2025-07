Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Lahn-Dill-Kreis: Werkzeug aus Schuppen geklaut + Einbruch in Autowerkstatt + Tür hält Einbruchsversuchen stand

Dietzhölztal-Ewersbach: Werkzeug aus Schuppen geklaut

Unbekannte drangen zwischen Samstagabend (05.07.2025), 19:20 Uhr und Dienstag (08.07.2025), 15:10 Uhr, in einen Schuppen des Aussiedlerhofs in der Straße "Schönbuche" ein. Aus diesem stahlen sie unter anderem eine Motorsense, Kettensäge, Sägewerkzeug und zwei Kanister mit Benzin. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Aßlar-Werdorf: Einbruch in Autowerkstatt

Bei ihrem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt stahlen Diebe ein altes Handy. Sie schlugen eine Scheibe im Rolltor zu den Geschäftsräumen ein, griffen vermutlich durch dieses hindurch und öffneten das Tor. Im Anschluss betraten die Unbekannten die Büroräume und durchwühlten Schubladen. Nach derzeitigem Stand wurde außer dem Handy nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchs und fragt: Wem sind zwischen 18:00 Uhr am Montag (07.07.2025) und 09:00 Uhr am Dienstag (08.07.2025) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Tür hält Einbruchsversuchen stand

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in die Kindertagesstätte in der Großaltenstädter Straße einzubrechen. Sie hebelten an einer Seitentür, die den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt. Ohne in den Kindergarten zu gelangen, flüchteten die Unbekannten. Der Schaden an der Tür wird mit 200 Euro beziffert. Zeugen, denen zwischen Freitag (04.07.2025), 19:45 Uhr und Montag (07.07.2025), 16:00 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Kindertagesstätte aufgefallen sind, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

