Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf: Hakenkreuze gesprüht + Autos beschmiert + Unfallfluchten in Marburg und Stadtallendorf

Giessen (ots)

Marburg- Hakenkreuze gesprüht

Unbekannte sprühten zwischen Donnerstag (03.07.2025), 15:00 Uhr und Montag (07.07.2025), 22:30 Uhr, drei Hakenkreuze falsch herum auf Säulen im Parkhaus eines Studentenwohnheims in der Geschwister-Scholl-Straße. Zeugen die beobachtet haben, wer die 15 cm x 15 cm großen Hakenkreuze sprühte, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Autos beschmiert

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag (04.07.2025) und 08:30 Uhr am Samstag (05.07.2025) beschmierten Unbekannte insgesamt fünf Autos in der Berliner Straße mit Kreide und Kot. An zwei Fahrzeugen drückten sie zudem einen Parksensor an der Stoßstange ein und zerkratzen die Beifahrerseite eine Mercedes. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Marburger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wem sind die Vandalen auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 10 aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Unfallfluchten in Marburg und Stadtallendorf

Marburg:

Nach einem roten Auto sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz "Am Bärenbach" abgestellten braunen Ford Fiesta an der Stoßstange und dem Kotflügel. Ohne sich um den 3.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen, die den Unfall zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr am Donnerstag (03.07.2025) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Stadtallendorf:

5.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem VW kosten, den ein Unbekannter am Samstag (05.07.2025) hinterließ. Die Besitzerin hatte ihren grauen T-Roc gegen 16:00 Uhr am rechten Rand des geschotterten Seitenstreifens vor der Gartenanlage in der Straße "Elzerain" abgestellt. Als sie zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

