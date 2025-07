Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf: Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen + Blitzeinbruch in Supermarkt

Giessen (ots)

Marburg/L3125: Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Am frühen Samstag (5.7.) kam es auf der Landesstraße 3125 zu einem Unfall, an dem ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war. Bei dem Unfall, der sich gegen 1.15 Uhr ereignete, wurden insgesamt drei Personen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Streifenwagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz. Zwischen Cappel und der Gisselberger Straße kam dem Streifenwagen ein Audi entgegen, dessen Fahrer auf die B3 in Richtung Kassel auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen (VW Tiguan) und dem A 4. Der Insasse des Audis, ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, erlitt durch den Unfall Verletzungen. Die beiden Polizeibeamten, ein 28-Jähriger sowie ein 20-Jähriger, wurden ebenfalls verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in Krankenhäuser, nach aktuellem Stand gelten alle als leicht verletzt. Der Schaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. Aus Neutralitätsgründen nahm eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen den Unfall auf.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei unter der Telefonnummer 06033/7043-5010 bei der Autobahnpolizei zu melden.

Wetter: Blitzeinbruch in Supermarkt

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am frühen Sonntag (6.7.) über Einbrecher im Rewe-Markt in der Straße An der Bleiche. Zwei maskierte Unbekannte hatten sich demnach gegen kurz nach 1 Uhr gewaltsam Zugang zum Markt verschafft. Sie erbeuteten Zigaretten, noch vor Eintreffen der Polizei gelang ihnen die Flucht. Sie flüchteten in einem dunklen Pkw mit Stufenheck über die Amönauer Straße in Richtung Amönau/ der Umgehungsstraße. Die Einbrecher hinterließen einen Schaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell