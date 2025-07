Mittelhessen: WETTERAU: + Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht! + Zwei Wohnhäuser durch Brand beschädigt + Einbrecher flüchten + Rassistische Parolen gerufen + Durch Terrassentür eingedrungen + Astra beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Büdingen: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Gegen 19:20 Uhr betrat ein maskierter Mann am Montagabend (07.07.2025) eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Büches. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er den Angestellten hinter dem Verkaufstresen und nahm sich schließlich Bargeld aus der Kasse. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung "Am Riedberg". Der Täter wird als etwa 16 - 17 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er hatte einen dunkleren Teint, dunkle Haare und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose. Das Gesicht war mit einer Mund-Nasen-Maske bedeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist am Montagabend ein Jugendlicher aufgefallen, auf den diese Personenbeschreibung zutrifft? Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen.

Ranstadt: Zwei Wohnhäuser durch Brand beschädigt

Kurz nach 19:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagabend (05.07.2025) durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises Mitteilung über den Brand eines Carports in einem Wohngebiet in Ranstadt. Das Feuer griff auf zwei benachbarte Wohnhäuser über. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem neben den beiden Wohnhäusern und dem Carport auch zwei Autos zerstört wurden. Verletzt wurde niemand. Erste Schätzungen des Sachschadens belaufen sich auf 400.000 EUR. Beide Wohnhäuser sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Brandursachenermittler der Friedberger Kriminalpolizei untersuchten den Brandort am Montag. Es ergaben sich dabei keinerlei Hinweise für eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt an einem E-Bike-Akku auszugehen.

Karben: Einbrecher flüchten

Einbrecher versuchten am späten Montagabend (07.07.2025) gegen 23:45 Uhr die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Sandkaute" in Rendel aufzubrechen. Als dies nicht gelang, schlugen sie eine Glasscheibe neben der Eingangstür ein. Durch die dabei verursachten Geräusche wachte der Hausbewohner auf und schaltete Licht im Haus ein. Daraufhin flüchteten die Täter. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden.

Bad Nauheim: Rassistische Parolen gerufen

Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend (07.07.2025) gegen 21:00 Uhr einen Mann, der durch die Mondorfstraße in Bad Nauheim lief und dabei rassistische Parolen rief. Der Unbekannte ging in Richtung Parkstraße und wird als circa 185 cm - 190 cm groß, etwa 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem dunkleren Teint beschrieben. Er trug ein lilafarbenes T-Shirt. Zeugen, denen dieser Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Durch Terrassentür eingedrungen

Im Zeitraum zwischen Samstag (05.07.2025) und Montag (07.07.2025), 10:00 Uhr drangen Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hanauer Straße in Klein-Karben ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Verdächtige Beobachtungen können unter Tel.: 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg mitgeteilt werden.

Friedberg: Astra beschädigt

Den Lack eines schwarzen Opel Astra zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit von Samstag (05.07.2025), 17:00 Uhr bis Sonntag (06.07.2025), 13:00 Uhr in der Mainzer-Tor-Anlage in Friedberg. Das Fahrzeug parkte in Höhe der Hausnummer 42. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

