Gerlingen: Seitlicher Zusammenstoß zwischen zwei Sattelzug-Gespannen - Unfallbeteiligter flüchtet

Wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Lenker eines Sattelzug-Gespanns, der am Donnerstag (20.03.2025) gegen 09:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs war. Ein 40-jähriger Lenker eines weiteren Sattelzugs fuhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Engelbergtunnel bei stockendem auf dem rechten Fahrstreifen. Der noch unbekannte Sattelzuglenker fuhr zur gleichen Zeit auf dem Seitenstreifen in gleicher Richtung mit etwas höherer Geschwindigkeit. Beim Vorbeifahren streifte der Auflieger des Unbekannten den Auflieger des 40-Jährigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher setze sich im weiteren Verlauf vor das Fahrzeug des 40-jährigen und verließ unerlaubt die Örtlichkeit. An dem Auflieger des 40-Jährigen entstand durch den Streifvorgang ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

