Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27

Gem. Walheim: Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen den Gemeinden Wahlheim und Kirchheim. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die B27 von Wahlheim kommend in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar und setzte trotz Überholverbot zum Überholen an. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm ein ordnungsgemäß fahrender VW Up einer 47-jährigen Fahrerin entgegen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den starken Aufprall kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und letztlich quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin des VW wurde in ihrem Pkw eingeschlossen und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Beteiligte wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verlegt, wobei die VW-Fahrerin mit einem angeforderten Rettungshubschrauber geflogen wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B27 war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der beteiligten Fahrzeuge und der Straßenreinigung bis gegen 19:30 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle waren neben drei Streifen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen und einer Streife der Verkehrspolizei Ludwigsburg auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, eine große Anzahl von Feuerwehrkräften aus Besigheim und Walheim, die Straßenmeisterei Besigheim und ein Abschleppunternehmen mit zwei Fahrzeugen eingesetzt. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht abzuschätzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell