POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: schwerer Verkehrsunfall auf der Schwieberdinger Straße fordert zwei Todesopfer - Hinweis

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen den Gemeinden Wahlheim und Kirchheim. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die B27 von Wahlheim kommend in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar und setzte trotz Überholverbot zum Überholen an. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm ein ordnungsgemäß fahrender VW Up ...

