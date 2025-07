Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für Stadt und Landkreis Gießen: Einbrecher in Schwimmbad + Frau belästigt + Glück im Unglück bei Unfall + Mann entblößt sich

Giessen (ots)

Gießen: Einbrecher in Schwimmbad

Das Freibad in Klein-Linden war zwischen Sonntag (6.7.), 19 Uhr und Montag, 11 Uhr, das Ziel eines Einbrechers. Der Kriminelle bog zunächst gewaltsam einen Zaun auf und gelangte so auf das Gelände. Der Unbekannte hebelte dort eine Bürotür auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er unbemerkt. An der Tür blieben etwa 500 Euro Schaden zurück.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Einen unbekannten Mann suchen Ermittler der Gießener Kriminalpolizei nach einem Vorfall am Kirchenplatz. Gestern Abend lief eine 25-Jährige den Kirchplatz entlang, als sie plötzlich gegen 19.10 Uhr von einem Unbekannten unsittlich am Gesäß angefasst wurde. Der Mann flüchtete danach in Richtung Marktplatz. Er wurde durch die Frau als Algerier beschrieben, der ca. 180 cm groß und etwa 25-30 Jahre alt ist. Der schlanke Gesuchte trug einen hellen Trainingsanzug und eine Basecap. Er hielt in der rechten Hand eine grüne Bierflasche.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal: Glück im Unglück bei Unfall

Großes Glück hatte ein Autofahrer aus Frankfurt, als er am Sonntag (6.7.) in Rodheim-Bieber einen Unfall verursachte. Der Golffahrer fuhr gegen 14.50 Uhr die Fellingshäuser Straße in Richtung Ortsmitte entlang. Im Bereich einer Kurve kam er aus ungeklärter Ursache über den Gegenverkehr nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Schild einer dortigen Bäckerei, weiter über den Parkplatz und durchbrach eine dortige Hecke. Der VW kam schließlich auf einem weiteren, hinter der Hecke gelegenen Parkplatz zum Stehen, nachdem er eine dortige Mauer gerammt hatte. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen in der Nähe, der 86-Jährige am Steuer erlitt selbst lediglich leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag (13.6.) kam es in Launsbach zu einem Vorfall, bei dem die Kriminalpolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Gegen 15.30 Uhr näherte sich ein Unbekannter in einem Fahrzeug einer 51-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt in der Gießener Straße entlanglief. Er schnitt der Frau den Weg ab und sprach sie durch ein geöffnetes Seitenfenster des weißen Kastenwagens an. Er entblößte sodann sein Geschlechtsteil und forderte die Frau auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die 51-Jährige zückte daraufhin ihr Handy, der Mann fuhr sofort mit seinem Kastenwagen davon, er bog in den Schützenweg ab. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen kleineren Kastenwagen, ggf. VW Caddy oder ein ähnliches Modell. Am Fahrzeug hingen Groß-Gerauer Kennzeichen (GG). Der gesuchte Fahrer hatte eine Brille, einen Dreitagebart und dunkle, kurze Haare. Er wird 35-40 Jahre alt geschätzt und sprach mit einem russischen Akzent.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Fahrzeug mit GG-Kennzeichen und dessen Fahrer machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell