POL-FR: Eisenbach - Rechtzeitiger Löschangriff verhindert größerer Brandausbruch

Freiburg (ots)

Zu einem Wiesenbrand kam es am Sonntagmittag, 06.04.2025, gegen 13:40 Uhr, als ein Anwohner in der Hauptstraße in Eisenbach hinter dem Haus Äste und Sträucher verbrennen wollte. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet nach dem Anzünden eine Böschung sowie die Wiese neben dem Haus in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenbach konnte den Brand rechtzeitig löschen, bevor sich dieser noch weiter ausbreitete. Ein Sachschaden am Anwesen entstand nicht, auch kamen keine Personen zu Schaden.

