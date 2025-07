Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Schlägerei, Diebstahl, Einbruch

Fellbach: Schlägerei

Am Mittwochabend gerieten gegen 20:45 Uhr vier junge Männer im Alter von 20, 24, 20 und 17 Jahren in der Bahnhofstraße zunächst in einen verbalen Streit. Dieser steigerte sich in gegenseitige Beleidigungen und eskalierte in eine Schlägerei. Dabei wurde der 24-Jährige von einem der 20-jährigen Männer ins Gesicht geschlagen, während ihn ein anderer festhielt. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen.

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Etwa 30.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind Bilanz eines Unfalles mit drei beteiligten Fahrzeugen. Am Mittwoch, gegen 17:55 Uhr wollte ein 23-Jähriger mit seinem Audi an der Ausfahrt Fellbach-Süd in die Rommelshauser Straße einbiegen. Am dortigen STOP-Schild übersah er eine bevorrechtigte 80-jährige VW-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Fellbach unterwegs war. Es kam zum Unfall. Als Folge der Kollision geriet der VW auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem BMW eines 52-Jährigen zusammen. Die 80-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Remshalden: Verkehrsunsicheres Fahrzeug

Am Mittwoch wurde gegen 22:40 Uhr der Polizei ein Skoda gemeldet, welcher in unsicherer Fahrweise auf der Bundesstraße B29 zwischen Remshalden-Mitte und Winterbach unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle konnte der 56-jährige Fahrer, als auch dessen Auto auf Verkehrstüchtigkeit überprüft werden. Nachdem der 56-Jährige keinerlei Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen aufwies, wurde der Skoda näher in Augenschein genommen. Am Fahrzeug waren erhebliche technische Mängel erkennbar und offenbar Grund für die unsichere Fahrweise. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sein Fahrzeug abschleppen lassen.

Urbach: Unfallflucht nach Frontalzusammenstoß

Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr kam es auf der Wasenstraße (K1881) zwischen Urbach und Schorndorf zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Mercedes Benz und einem Motorrad "Suzuki". Aus noch ungeklärter Ursache stießen der PKW und das Motorrad frontal zusammen. Der Motorradfahrer stieg nach der Kollision zu einer unbekannten Person auf ein weiteres Motorrad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 59-jährige Mercedes-Fahrerin und ein weiterer Insasse blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Ob sich der unbekannte Motorradfahrer verletzte, ist unbekannt. Die Wasenstraße musste zur Unfallaufnahme und Reinigung zeitweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zu dem unbekannten Motorradfahrer laufen.

Urbach: Einbruch in Praxisräume

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam über ein Fenster in eine Praxis in der Konrad-Hornschuch-Straße. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit etwa 500 Euro Bargeld. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 81344.

Waiblingen: Diebstahl von Motorroller

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr entwendete ein Dieb einen Motorroller der Marke Pegasus. Der Roller war in der Dammstraße abgestellt. An diesem war das Versicherungszeichen AEO228 angebracht. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Schwaikheim: Auffahrunfall

Eine 21 Jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr an einem Kreisverkehr in der Bismarckstraße auf den VW einer 41-Jährigen auf. Es entstand rund 10.000 Euro Schaden. Beide blieben unverletzt.

