POL-AA: Rems-Murr-Kreis: illegale Müllentsorgung, Unfallflucht

Aalen (ots) - Lauchheim: Fahrzeug ausgebrannt Am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr geriet ein Hyundai, der gegen 7 Uhr am Bahnhof in der Bahnhofstraße geparkt wurde, in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Lauchheim und Hülen, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Das Fahrzeug ...

