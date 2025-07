Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bauwagen ausgebrannt, betrunkener Radfahrer

Aalen (ots)

Backnang: Bauwagen durch Brand zerstört

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:50 Uhr, geriet ein umgebauter Bauwagen in der Fabrikstraße, auf einem Parkplatz gegenüber des Jugendzentrums, in Brand. Die Flammen griffen auch auf eine naheliegende Hecke über. Die Feuerwehr Backnang war mit 4 Fahrzeugen und 26 Wehrleuten vor Ort und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Der Anhänger wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Korb: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Von Mittwoch- auf Donnerstagnacht fiel ein 45 Jahre alter Radfahrer auf der K1911 in Richtung Winnenden durch seine unsichere Fahrweise auf. Bevor er durch eine Streife der Polizei kontrolliert werden konnte, drohte er gar seitlich umzukippen. Bei dem Fahrer wurde dann eine deutliche Alkoholisierung von über 1,2 Promille festgestellt. Aufgrund seiner deutlich wahrnehmbaren unsicheren Fahrweise wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell