Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfall, Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Brand einer Maschine

In einer Firma in der Straße "Zur Flügelau" kam es am Dienstag zu einer Explosion in einer Maschine, wodurch ein Brand entstand. Durch Mitarbeitende des Betriebs und die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und die Maschine außer Betrieb gesetzt werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 180.000 Euro. Des Weiteren wurde ein Mitarbeitender leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Satteldorf: Unfall auf der A6

Am Dienstagmorgen gegen 7:50 Uhr kam es kurz vor der Abfahrt Satteldorf in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Auffahrunfall zweier Lkw. Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf den Lkw eines 50-Jährigen auf. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die A6 und die Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrbahn bis ca. 11 Uhr gesperrt werden. Insgesamt wird von einem Sachschaden von rund 13.000 Euro ausgegangen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Im Frankenweg wurde am Dienstag zwischen 11:00 und 11:55 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw des Herstellers Fiat durch einen Verkehrsteilnehmer beim Rangieren beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl als Satteltaschen

An den Fahrradständern eines Klinikums in der Diakoniestraße wurden zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 6:45 Uhr, Wertgegenstände aus einer Satteltasche eines dort geparkten Fahrrads entwendet. Der Schaden wird auf ca. 130 Euro geschätzt. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich unter 0791 4000 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell