Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorroller entwendet

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar-Eschershausen, Meinte, Samstag, 07.06.2025, 09:00 - 22:00 Uhr.

Bereits am Donnerstag, 05.06.2025, stellte eine 23-Jährige aus Dassel ihren Motorroller der Marke Kymco in der Meinte in Eschershausen auf Grund eines technischen Defektes gesichert ab.

Als sie am 07.06.2025, gegen 09:00 Uhr, mit einem Pkw an dem Motorroller vorbeifuhr, stand dieser noch an seinem ursprünglichen Abstellort. Als sie gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, war der Motorroller nicht mehr dort.

Daher besteht der Verdacht, dass dieser durch unbekannten Täter entwendet wurde.

Der Entwendungsschaden beträgt ca. 1000 EUR.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet um ihre Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell