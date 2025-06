POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar-Schönhagen, Mittelstraße, ehem. Gaststätte, Do. 05.06.2025, 16:00 Uhr - Fr. 06.06.2025, 13:00 Uhr. In der Nacht auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in eine ehemalige Gaststätte ein, indem sie vermutlich die Tür zu einem Gastraum aufhebelten. Aus dem Gastraum, der mittlerweile als Lagerraum diente, wurden diverse (Elektro-) Werkzeuge entwendet. Anschließend verließen ...

mehr