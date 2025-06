Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-Ebert-Wall / Kreuzung Medenheimer Straße, Freitag, 06.06.2025, 17:55 Uhr

NORTHEIM (fm) - Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag gegen 17:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Northeimer mit seinem Pkw den Friedrich-Ebert-Wall in Fahrtrichtung Rückingsallee. In Höhe der Kreuzung Medenheimer Straße übersah der Fahrzeugführer einen verkehrsbedingt wartenden Pkw, welcher durch einen 52-jährigen aus der Schweiz geführt wurde. Es kam zum Auffahrunfall. Durch den Verkehrsunfall wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand verletzt.

An beiden Autos entstand Sachschaden, welcher auf 6.000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell