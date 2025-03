Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senior - 2503112

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwoch, 26. März 2025, wurde ein 75-jähriger Senior aus Monheim am Rhein Opfer der Betrugsmasche eines falschen Bankmitarbeiters. Nach ersten Erkenntnissen entstand hierbei ein Vermögensschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt und warnt vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16 Uhr erhielt der 75-Jährige eine vermeintliche smsTAN auf sein Handy. Weil ihm das merkwürdig vorkam, nutzte er die in der smsTAN angegebenen Kontaktdaten und telefonierte mit einem angeblichen Mitarbeiter der Bank. Dieser täuschte vor, es sei zu ungewöhnlichen Kontobewegungen auf dem Konto des Seniors gekommen. Der Betrüger forderte ihn dazu auf, ihm die Zugangsdaten zu geben, um die Abbuchungen zu prüfen. In dem Glauben der Mann würde ihm helfen, gab der 75-jährige seine Daten weiter.

Nach dem Telefonat wurde der Monheimer misstrauisch und informierte sich persönlich bei seiner Hausbank, die den Betrugsverdacht bestätigte und angab, dass bereits Abbuchungen in niedriger fünfstelliger Höhe von seinem Konto erfolgt seien. Der Senior alarmierte richtigerweise die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen am Telefon, per SMS und online.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell