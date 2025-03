Polizei Mettmann

POL-ME: Toyota RAV4 entwendet: Polizei ermittelt - 2503111

Haan (ots)

In Haan haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch (26. März 2025) einen Toyota RAV4 entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte am Dienstagabend (25. März 2025) die Halterin eines schwarzen Toyota RAV4 ihren SUV auf einem Parkplatz an der Deller Straße auf Höhe der Hausnummer 39 abgestellt. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass der Wagen nicht mehr an Ort und Stelle und daher entwendet worden war.

Die alarmierte Polizei fahndete im Umfeld nach dem Auto, konnte dieses jedoch nicht mehr antreffen. Der knapp fünf Jahre alte RAV4 hat einen geschätzten Wert von rund 45.000 Euro und ein Mettmanner Kennzeichen.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat das Auto gesehen oder weiß wo es sich derzeit befindet? Wer hat in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich der Deller Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

