POL-OH: Fahrradunfälle mit verletzten Personen im Bereich Fulda und Petersberg

Fulda (ots)

Am 01. Mai 2025 kam es im Bereich des Haunestausees in Petersberg zu zwei Unfällen mit Fahrradfahrern. Gegen 14:45 Uhr war ein 86-jähriger Herr auf dem Radweg um den See unterhalb einer Gaststätte unterwegs. Er stoppte seine Fahrt und beim Absteigen stürzte er und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Um 17:25 Uhr fuhr ein 76-jähriger Herr mit einem Pedelec von Steinhaus kommend in Richtung See. Im Bereich einer Weggabelung kam er nach rechts vom Radweg ab und stürzte ins Gebüsch. Auch er verletzte sich leicht.

Am Freitag, 02.05.2025 kam es erneut zu zwei Stürzen von Radfahrern. Um 18:20 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann mit einem Pedelec die Kreisstraße 15 von Wissels in Richtung Dipperz. Er kam nach rechts von der Fahrbahn auf das Kiesbett ab und stürzte auf den Asphalt. Die dadurch verursachten Verletzungen mussten im Krankenhaus versorgt werden. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Um 20:10 Uhr kam eine 33-jährige Frau in der Fuldaaue auf dem dortigen Radweg in der Nähe des Feuerwehrmuseums zu Fall. Sie war mit dem Rennrad auf Schotter gekommen und dadurch gestürzt. Ihre Verletzungen wurden im Krankehaus behandelt.

