POL-NOM: Einbruchdiebstahl in ehemalige Gaststätte

Northeim (ots) - Northeim, Friedrich-Ebert-Wall / Kreuzung Medenheimer Straße, Freitag, 06.06.2025, 17:55 Uhr NORTHEIM (fm) - Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen Am Freitag gegen 17:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Northeimer mit seinem Pkw den Friedrich-Ebert-Wall in Fahrtrichtung Rückingsallee. In Höhe der Kreuzung Medenheimer Straße übersah der Fahrzeugführer einen verkehrsbedingt wartenden Pkw, welcher ...

