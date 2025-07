POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Schulevakuierung wegen Ölgeruch

Aalen (ots) - Auenwald - Mittelbrüden: Einbruch in Firmenhalle In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es Im Anwänder zu einem Einbruch in eine Firmenhalle, indem unbekannte Langfinger ein Fenster aufhebelten und dadurch in das Gebäude gelangten. Erkenntnisse über etwaiges Diebesgut liegen bislang noch keine vor. Auenwald - Hohnweiler: Einbruch in Kindergarten Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagfrüh hebelten ...

