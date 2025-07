Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch und Betrunken am Steuer

Aalen (ots)

Auenwald - Mittelbrüden: Einbruch in Firmenhalle

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es Im Anwänder zu einem Einbruch in eine Firmenhalle, indem unbekannte Langfinger ein Fenster aufhebelten und dadurch in das Gebäude gelangten. Erkenntnisse über etwaiges Diebesgut liegen bislang noch keine vor.

Auenwald - Hohnweiler: Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagfrüh hebelten unbekannte Diebe ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in den Kindergarten. Hier wurden mehrere Schränke aufgebrochen und Bargeld im niederen dreistelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro

Die Polizei in Backnang ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Hyundai auf dem Hallenbadparkplatz in der Esslinger Straße. Anschließend fuhr er weg ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Fellbach sucht Zeugen unter 0711 57720.

Kernen im Remstal: Betrunken am Steuer

Am Dienstagmittag wurde ein 36- jähriger Daimlerlenker auf der Hauptstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Während des Gesprächs konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dieser ergab knapp 1,3 Promille. Neben der Begleitung zur Blutentnahme musste der 36 - Jährige auch seinen Führerschein an die Polizisten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell