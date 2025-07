Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Frontalzusammenstoß - Gut gemeinte Aktion misslingt - Unfallfluchten - PKW-Lenker will sich Kontrolle entziehen

Aalen (ots)

Aalen: PKW-Lenker will sich Kontrolle entziehen

Am Dienstag um kurz vor 4 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Aalen ein VW auf, der mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Wilhelm-Merz-Straße stand. Als die Beamten mit dem Streifenwagen an das Fahrzeug heranfuhren, schaltete dieser seine Warnblinkanlage ein und fuhr los. Der Fahrer missachtete jegliche Anhaltesignale der Polizei und fuhr in Richtung Walkstraße / Burgstallstraße davon. Dort missachtete er eine rote Ampel und fuhr weiter in die Burgstallstraße. Von dort ging die Fahrt weiter über die Julius-Bausch-Straße und die Obere Bahnstraße. Immer wieder fuhr der VW in Schlangenlinien auf die Gegenfahrspur und benutzte wahllos seine Fahrtrichtungsanzeiger. Auch schaltete er das Licht an seinem Fahrzeug immer wieder aus und ein. Letztendlich konnte der PKW in der Stuttgarter Straße durch einen weiteren, querstehenden Streifenwagen angehalten und der 38-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem sich bei der Kontrolle der Verdacht auf eine Betäubungsmittel-Beeinflussung ergab, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt.

Aalen: Unfallflucht

Ein BMW, der am Samstag, 05-07.25, zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr im Parkhaus P5 in der Caroline-Fürgang-Straße auf dem drittobersten Parkdeck abgestellt war, wurde in dieser Zeit vermutlich von einem blauen PKW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

Am Montag um 9 Uhr stellte ein PKW-Lenker seinen Ford aufgrund einer Anlieferung im Baustellenbereich im Bereich der Dreißentalschule in der Gartenstraße berechtigt ab. Als er gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass dieses von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Riesbürg: Getränke-Anhänger kippt um

Am Montag um 14.10 Uhr befuhr ein 51-jähriger mit seinem LKW-Gespann die b29 von Bopfingen in Richtung Nördlingen. In einer Linkskurve am Ortsbeginn von Pflaumloch kam der Fahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Getränketransporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Während der LKW selbst weiterhin auf der Fahrbahn fuhr, geriet der Anhänger ins Bankett, überschlug sich und blieb auf dem Dach in der dortigen Böschung liegen. Zur Bergung des Gespanns samt Ladung musste die B29 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Heubach: Gut gemeinte Aktion misslingt

Am Montagabend um kurz vor 0 Uhr stellte ein 38-jähriger Fußgänger einen toten Feldhasen auf der Bucher Hauptstraße fest. Um die heranfahrenden Fahrzeuge davor zu warnen, stellte sich der Fußgänger auf die Straße und schaltete an seinem Mobiltelefon die Taschenlampe ein. Ein heranfahrender PKW-lenker erkannte den Mann im letzten Moment und wich auf die linke Fahrspur aus. Ein nachfolgender 18-jähriger Ford-Lenker erkannte den Mann ebenfalls sehr spät, wich ihm ebenfalls aus und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug mit einem Gestrüpp kollidierte. Hierbei wurden der Fahrer sowie sein Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lorch: PKW prallt in die Leitplanken

Am Montag um 20 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem Audi A3 die B29 von Lorch in Richtung schwäbisch Gmünd. Auf der Strecke kam er aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Leitplanken. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: PKW kommt auf Gegenfahrbahn

Am Montag um 15.30 Uhr ereignete sich ein Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 3268, nachdem ein 44-jähriger Lenker eines Peugeot-Van, der die Straße bei Regen von Schwäbisch Gmünd in Richtung Kleindeinbach befuhr, im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur geriet. Hierbei prallte der Peugeot frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes zusammen, der von einer 63-jährigen Frau gelenkt wurde. Ein hinter dem Mercedes fahrender 56-jähriger Lenker eines Dacia Dokker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Bei dem Unfall wurden der Peugeot-Lenker sowie der 61-jährige Beifahrer im Mercedes schwer verletzt. Die Mercedes-Fahrerin sowie ein zweijähriges Kind im Mercedes wurden leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Böbingen: Wohnungseinbruch

Am Montag zwischen 7 Uhr und 15.50 Uhr wurde ein Fenster auf der Gebäuderückseite eines Wohnhauses im Ulmenweg aufgebrochen. Anschließend wurde das Gebäude betreten und sowohl das EG, als auch das OG durchsucht. Hierbei wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet. Letztendlich wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Uhren im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

