Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gartenzaun beschädigt - Tasche entwendet

Aalen (ots)

Waldstetten: Tasche entwendet

Am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde eine Tasche, die auf einer Bank vor einem Haus im Almenweg abgelegt wurde, von einem Unbekannten entwendet. In der Tasche befand sich ein Geldbeutel mit Bargeld und Ausweiskopien. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr und Freitagmorgen, 08:30 Uhr, einen Skoda, der in der Königsturmstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Waldstetten: Gartenzaun beschädigt

Zwei Unbekannte rissen am Samstag gegen 23:50 Uhr einen Teil eines Holzgartenzauns in der Donzdorfer Straße ab und warfen ihn in das Nachbargrundstück. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell