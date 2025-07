POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Häckselplatz

Aalen (ots) - Backnang: Kind in Pkw eingeschlossen Am Samstagvormittag hatte sich ein Kleinkind samt Fahrzeugschlüssel in einem Pkw in der Uhlandstraße eingeschlossen. Das Kind war noch in der Sitzschale angegurtet und ließ den Schlüssel auf den Boden fallen. Da kein Ersatzschlüssel verfügbar war, wurde durch ...

mehr