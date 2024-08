POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Dahlem-Kronenburg (ots) - Im Tatzeitraum von Samstag (29. Juni), 00.30 Uhr, bis Montag (29. Juli), 8 Uhr, wurden in der Straße Hodebuschheck in Dahlem-Kronenburg zwei Thermokomposter entwendet. Die Komposter befanden sich zuvor in einem Garten hinter dem Wohnhaus. Der Wert von dem Diebesgut beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

