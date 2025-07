Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Vor Polizei geflüchtet - Unfallflucht - PKW zerkratzt - Körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Neresheim/Ohmenheim: Container in Brand gesetzt

Gegen 0:30 Uhr meldeten Zeugen nach mehreren lauten Knallgeräuschen den Brand eines Blech- und eines Altkleidercontainers in der Braigstraße. Die Feuerwehr Neresheim musste mit vier Einsatzfahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausrücken um den Brand zu löschen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Anhaltezeichen missachtet

Am Sonntag sollte gegen 18:45 Uhr ein 16-jähriger Motorrollerfahrer in der Hofwiesenstraße kontrolliert werden, da sein 15-jähriger Sozius keinen Helm trug. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die anschließende Fahrt führte zunächst durch Teile des Wohngebietes und anschließend über einen Schotterweg. Hierbei fuhr er teilweise mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h. Zwischen Wasseralfingen und Hüttlingen befuhr er anschließend einen sehr engen Waldweg. Auf dem Weg verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Hierbei wurden der Fahrer sowie sein Sozius leicht verletzt. Der 16-jährige Fahrer wollte anschließend zu Fuß flüchten, konnte jedoch von einem Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Aalen: Kellerbrand

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr verursachte vermutlich ein Jugendlicher im Keller eines Wohnhauses im Ruland-Ayßlinger-Weg einen Brand. Seine Mutter konnte kurz darauf Rauchgeruch wahrnehmen. Die Feuerwehr, die mit sechs Einsatzfahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnten den Brand schnell löschen. Im Heizraum wurden durch den Brand mehrere Isolierungen beschädigt. Zudem einstanden Rußantragungen im Bereich der Wände, des Bodens und der Decke. Der Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Westhausen: Heckenbrand

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr geriet in der Albert-Schweitzer-Straße eine Hecke in Brand, nachdem mit einem Gartengerät Unkraut abgeflammt wurde. Die Feuerwehr Westhausen rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen.

Aalen/Hofen: Auffahrunfall

Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Freitag ein 46-jähriger Fiat-Fahrer, gegen 17:25 Uhr, auf der Nördlinger Straße in Richtung B29 auf einen vor ihm fahrenden Renault einer 31-Jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt die 31-Jährige leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Oberkochen: Brand einer Gartenhütte

Aus derzeit noch unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 21:40 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage im Bereich Kreuzmühle in Brand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Riesbürg-Utzmemmingen: Audi zerkratzt

An einem schwarzen Audi A6, welcher in der Goethestraße geparkt war, wurde zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, der Spiegel auf sowie die hintere Tür auf der Fahrerseite zerkratzt. Auf der Beifahrerseite wurde der Spiegel lediglich eingeklappt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 7:40 Uhr und 12 Uhr wurde in der Mörikestraße ein dort geparkter Mercedes CLA 35 AMG beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen den Mercedes und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Körperliche Auseinandersetzung

Am Samstag gegen 23:30 Uhr kam es an der Ecke Waisenhausgasse / Ledergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 24-Jähriger fußläufig die Ledergasse überqueren, als zeitgleich ein schwarzer PKW heranfuhr und hupte. Der 24-Jährige zeigte daraufhin seinen ausgestreckten Mittelfinger. In der Folge forderten die beiden Insassen des PKW eine Entschuldigung des 24-Jährigen. Nachdem der Bruder des 24-Jährigen bemerkte, dass die Situation zu eskalieren drohte, versuchte dieser seinen Bruder in seinem PKW von der Örtlichkeit weg zu bringen. Dies wurde von den Fahrzeuginsassen, die zwischenzeitlich Hilfe von etwa 10-15 weiteren Personen erhielten, verhindert, indem sie eine Scheibe an dem Fahrzeug einschlugen. Im weiteren Verlauf kam es zu Drohungen und mehreren Faustschlägen. Erst als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten sämtliche Personen, die alle zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen sein sollen, in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

