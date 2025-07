Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Diebstahl, Unfälle, eingeschlossenes Kind, Exibitionist

Aalen (ots)

Backnang: Kind in Pkw eingeschlossen

Am Samstagvormittag hatte sich ein Kleinkind samt Fahrzeugschlüssel in einem Pkw in der Uhlandstraße eingeschlossen. Das Kind war noch in der Sitzschale angegurtet und ließ den Schlüssel auf den Boden fallen. Da kein Ersatzschlüssel verfügbar war, wurde durch die Mutter die Polizei hinzugerufen. Bei steigenden Temperaturen entschieden sich die Polizeibeamten vor Ort eine Seitenscheibe einzuschlagen und konnten das Kind wohlbehalten in die Obhut der Mutter übergeben.

Murrhardt: Alkohol am Steuer

Von Samstag auf Sonntag befuhr ein 36- jähriger Fordlenker die Fornsbacher Straße und kam hierbei mehrfach von der Fahrbahn ab, indem er auf den Bordstein auffuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten 1,6 Promille bei dem Mann festgestellt werden. Neben der angeordneten Blutentnahme musste er auch noch seinen Führerschein abgeben.

Backnang: Brand in Entsorgungsbetrieb

Im Mühlgrund wurde am frühen Montagmorgen ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb festgestellt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauerten jedoch noch länger an. Die Schadenshöhe wird nach ersten Einschätzungen auf 200.000 Euro beziffert. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz.

Fellbach: Diebstahl von E-Scooter

Bislang unbekannte Langfinger klauten am Samstagabend im Zeitraum von 19.00 - 22.00 Uhr einen in der Bahnhofstraße angeschlossenen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi. Die Polizei in Fellbach ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Unfall mit Leichtverletztem

Am späten Samstagabend befuhr ein 23- Jähriger mit seinem BMW die Welzheimer Straße und fährt in den anschließenden Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 60- jährigen Zweiradlenker der bei dem Unfall zu Fall kam und sich leicht verletzte. Bei dem 60- Jährigen wurde im Laufe der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen und knapp über 0,6 Promille festgestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.

Winnenden: Zeugen gesucht - Autofahrer rammt Verkehrszeichen und gerät mehrfach auf die Gegenfahrbahn

Am Sonntag kam es gegen 23 Uhr auf der Fahrt von Remseck am Neckar über Waiblingen nach Winnenden zu mehreren gefährlichen Vorfällen im Straßenverkehr. Ein 22-jähriger Ford-Focus-Fahrer touchierte in der Marbacher Straße von Winnenden in Richtung der L1127 ein Verkehrszeichen. Anschließend befuhr er die L1127 in Richtung Affalterbach. Hierbei geriet er immer wieder in den Gegenverkehr, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge teilweise stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Auf Höhe einer Tankstelle in Affalterbach touchiert er eine Verkehrsinsel. Durch einen Zeugen konnte der 22-Jährige schließlich im Ortskern gestoppt werden. Aufgrund der starken Beschädigungen an dem Ford ist von weiteren bislang unbekannten Kollisionsstellen auszugehen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu weiteren Vorfällen machen können oder selbst geschädigt wurden, sich unter 07159/6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winnenden: Diebstahl aus PKW

Ein Unbekannter öffnete am Freitag, gegen 9:45 Uhr, die Fahrertür eines in der Hungerbergstraße geparkten Mercedes. Anschließend entwendete er daraus Bargeld aus der Mittelkonsole. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Exhibitionist

Ein 59-jähriger Mann hat am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf einer Bank in der Bahnhofstraße vor einer dortigen Schule splitternackt gesessen und an seinem Glied manipuliert. Die Polizei konnte den Exhibitionisten anschließend feststellen und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder selbst belästigt wurde, wird gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 zu melden.

Winnenden/ Birkmannsweiler: Unfallflucht

Ein unbekannter, vermutlich LKW-Fahrer, beschädigte im Zeitraum von Donnerstag 10 Uhr bis Samstag 10 Uhr eine Anlieferungsrampe auf einem Firmengelände in der Industriestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Winnenden: PKW Aufbruch und versuchter Aufbruch

Im Zeitraum von Mittwoch 14:00 Uhr und Freitag 10:20 Uhr hebelte ein Dieb die Türen eines Opel in der Breslauer Straße auf und entwendete daraus den Fahrzeugschein und Kleingeld. Anschließend versuchte er einen weiteren Opel aufzuhebeln, was allerdings misslang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Leutenbach: PKW durchwühlt

Ein Unbekannter öffnete zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, einen Audi. Im Fahrzeug durchsuchte er das Handschuhfach und die Mittelkonsole. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell