Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Am Steuer eingenickt und schweren Verkehrsunfall verursacht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Am Steuer eingenickt und schweren Verkehrsunfall verursacht

Am heutigen Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr der 65-jährige BMW-Fahrer die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe des Ortsteils Hussenhofen geriet der 65-Jährige mit seinem BMW aufgrund eines Sekundenschlafes zunächst nach links und überquerte die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem in der Haltebucht stehenden 24-jährigen Kradfahrer. Dieser wurde durch die Kollision von seinem Krad geschleudert und kam im dortigen Grünstreifen schwerverletzt zum Liegen. Der Kradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell