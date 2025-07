POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Aalen (ots) - Ellwangen: Vorfahrt missachtet Am Freitag gegen 16:30 Uhr wollte eine 33-Jährige mit ihrem PKW VW von der Ellwanger Straße nach links in die Neunheimer Straße abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 60-Jährigen, der mit seinem PKW Mercedes Benz auf der Neunheimer Straße in Richtung Neunheim fuhr. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand. Rückfragen bitte an: ...

