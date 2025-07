Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallfluchten

Aalen (ots)

Gem. Backnang: Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen PKW BMW, der auf dem Parkplatz der Gaststätte Waldheim im Zeller Weg geparkt gewesen war. Der unbekannte Fahrzeugführer war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrzeugfront des BMW gestoßen und hatte sich anschließend unerlaubt entfernt. Am BMW entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Winnenden - Schulerhof: Unfallflucht

Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die Ebniseestraße auf Höhe vom Aidehof mit seinem PKW Skoda und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät. Obwohl sein Auto erheblich beschädigt wurde, entfernte sich der 24-Jährige noch vor Eintreffen der Polizeistreife unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in der Nähe der Unfallstelle, ohne den Fahrer, geparkt festgestellt werden. Wie sich herausstellte war der PKW nicht zugelassen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 5.600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell