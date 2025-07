Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

BAB 6, Gem. Wolpertshausen: Ergänzung zur Verkehrsunfallmeldung vom 11.07.2025; 23:44 Uhr

BAB 6, Gem. Wolpertshausen: PKW-Transporter fährt auf PKW am Stauende auf

Am Freitag gegen 18:10 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit einem Autotransporter Scania die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Als er kurz vor der Anschlussstelle Ilshofen / Wolpertshausen war, bemerkte er offenbar zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute und die Fahrzeuge vor ihm abbremsen mussten. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr zunächst auf einen Kleinbus Ford Transit auf. Dieser wurde anschließend auf einen PKW VW Touareg mit Anhänger aufgeschoben. Der Anhänger löste sich durch den Aufprall vom VW Touareg und der VW Touareg wurde anschließend nach links abgewiesen. Hier stieß er mit einem PKW Mercedes Benz zusammen. Im weiteren Verlauf prallten der VW Touareg und der Kleinbus Ford Transit gegen einen vor ihnen befindlichen Kleinbus VW. Bei dem Unfall wurden in allen fünf beteiligten Fahrzeugen insgesamt 10 Personen verletzt. Fünf Personen erlitten schwere Verletzungen, wobei eine dieser fünf Personen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Weitere fünf Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Vom Rettungsdienst waren 14 Fahrzeuge und 33 Einsatzkräfte an der Unfallstelle eingesetzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg bis 03:30 Uhr für Aufräum- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Behinderungen.

Gem. Wolpertshausen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 19:25 Uhr wollte ein 37-Jähriger mit seinem PKW Mercedes Benz von der Kreisstraße 2557, aus Richtung Geislingen a.K., in die Landestraße 2218 zwischen Cröffelbach und Bühlerzimmern abbiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 42-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler Benz auf der Landesstraße in Richtung Cröffelbach unterwegs war. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Schwäbisch Hall - Hessental: Gegen geparktes Auto geprallt

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr befuhr ein 57-Jähriger die Hirtengasse, von der Alten Hessentaler Straße kommend, in Richtung zur Haller Straße mit seinem PKW VW. Aus Unachtsamkeit geriet der 57-Jährige zu weit nach rechts und stieß gegen einen geparkten VW Caddy. Durch den Aufprall wurde der VW Caddy noch gegen eine Garage geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell