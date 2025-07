Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Maschinenbrand, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Brand einer Maschine

Am Freitag, gegen 10:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in eine Firma in der Ittenberger Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines technischen Defekts der Motor einer Maschine in Brand geraten war. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Gebäude belüftet. An der Maschine entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Sulzbach war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Fellbach: Unsichere Fahrweise - Zeugen gesucht

Eine 55-jährige Fahrerin war am Freitag gegen 11:00 Uhr mit ihrem grauen VW Golf auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sie im Bereich des Kappelbergtunnels durch ihren unsicheren Fahrstil auffiel. Zudem bremste sie offenbar mehrmals ohne erkennbaren Grund ihr Fahrzeug ab. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle gab sie an, etwas Alkohol getrunken zu haben. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Fellbach bittet Verkehrsteilnehmer, denen der graue Golf aufgefallen oder durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurden, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0711 57720.

