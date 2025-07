Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Tödlicher Arbeitsunfall - Verkehrsunfälle - Fahrraddiebstahl - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Narzissenweg zum Brandausbruch. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach der Brand im Balkon des Erdgeschosses aus und griff anschließend auf den darüber liegenden Balkon im ersten Obergeschoss über. Die Freiwilligen Feuerwehren Waiblingen und Hegnach waren mit insgesamt elf Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Vier Personen wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war zunächst aber nicht notwendig. Sowohl die Erdgeschosswohnung, als auch die Wohnung im ersten Obergeschoss sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz nach Brand

In der Nacht auf Freitag gegen 02:40 Uhr kam es in einer Wohnung in der Weingärtner Vorstadt zu einem kleinen Brand, bei dem ca. 4000 Euro Sachschaden entstanden. Ein ferngesteuertes Auto, das zu diesem Zeitpunkt an der Steckdose aufgeladen wurde, fing Feuer. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde der Brand durch die Bewohner gelöscht. Die Wohnung blieb bewohnbar, verletzt wurde niemand.

Waiblingen-Beinstein: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Donnerstag gegen 13:10 Uhr ereignete sich in der Schorndorfer Straße ein Arbeitsunfall, bei dem ein 26-jähriger Mann tödliche Verletzungen erlitt. Im Rahmen eines Verladevorgangs von Ausgleichsgewichten eines Krans auf einen Lkw riss ein Gurt, weshalb insgesamt sechs tonnenschwere Platten von der Ladefläche des Lkw auf den Boden rutschten und den Mann unter sich begruben. Der 26-jährige Arbeiter war sofort tot. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Radfahrer nach Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Ein 50-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr die Rathausstraße und kam aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Radfahrer, der einen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer missachtete am Donnerstag kurz vor 10 Uhr an der Einmündung Maselweg / Alfred-Kärcher-Straße die Vorfahrt eines 51-jährigen Mercedes-Fahrers und verursachte dadurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der entstandene Schaden wird auf 6500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 36 Jahre alter Audi-Fahrer wollte am Donnerstagmorgen gegen 6:15 Uhr von der Welzheimer Straße nach links auf das Areal einer Tankstelle abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 32-jährige Mitsubishi-Fahrerin. Beide Fahrzeuge wurden beim anschließenden Zusammenstoß beschädigt, die Schadenshöhe wird auf 10.500 Euro geschätzt.

Urbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Hohenackerstraße einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Winterbach rückte am Donnerstag gegen 17:20 Uhr mit insgesamt drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zu einer Firma in der Sandwiesenstraße aus. Grund war ein brennender Container mit Holzabfällen, der aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand weder Sachschaden, noch wurden Personen verletzt.

Schorndorf: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer wollte am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr vom Gelände einer Moschee in die Straße Hammerschlag einfahren und übersah hierbei einen 46 Jahre alten Radfahrer, der die Straße stadtauswärts befuhr. Trotz eingeleiteter Vollbremsung durch den Radfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

Urbach: Unfall zwischen Radfahrern - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines E-Bikes befuhr am Donnerstagnachmittag kurz vor 15:30 Uhr den Remsradweg von Schorndorf in Richtung Urbach und kollidierte hierbei mit zwei entgegenkommenden Radfahrerinnen im Alter von 20 und 65 Jahren. Die 20-jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall unerlaubt weiter. Er soll ein blaues T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und eine Sonnenbrille getragen haben. Auffällig seien zudem der leicht gebogene Lenker sowie der Akku des E-Bikes auf dem Gepäckträger gewesen. Hinweise zum geflüchteten Radfahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Rennrad gestohlen

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 21:30 Uhr wurde ein Rennrad vom Hersteller Focus, das an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Rennrades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten ein der Zeit von Montag, 07.07., 19:30 Uhr bis Donnerstag, 10.07., 14:15 Uhr die hintere linke Tür eines Seat Cupra. Der Seat parkte zum Tatzeitraum ordnungsgemäß im Ahornweg. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Oppenweiler: Unfall - Motorrad gegen Bus

Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr die Juxer Straße (K1821) von Spiegelberg in Fahrtrichtung Jux. Ihm kam ein Linienbus entgegen, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gelangte der Motorradfahrer in einer Kurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit dem entgegenkommenden Bus, der zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste an Bord hatte. Sowohl Motorradfahrer als auch die 55-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Am Bus war ein geschätzter Schaden von etwa 5.000 Euro zu verzeichnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell