Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Aalen (ots)

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr auf der L1127. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 44 Jahre alte Mazda-Fahrerin die L 1127 vom Kreisverkehr L 1127 / L 1114 kommend in Richtung Affalterbach und wollte nach links auf die K 1849 in Richtung Bittenfeld abbiegen. Hierbei ordnete sie sich allerdings nicht auf der Linksabbiegespur ein und kam auf der Fahrbahn für den Längsverkehr zum Stehen. Dies wurde von der hinterherfahrenden 23-jährigen Ford-Fahrerin zu spät bemerkt, die im Anschluss auf den Mazda auffuhr. Die Mazda-Fahrerin sowie ihr 24-jähriger Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Da der Unfallhergang bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, werden Zeugen des Unfalls dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell