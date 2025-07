Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 30-jähriger Frau

Aalen (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die vermisste Sara B. heute Mittag angetroffen werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern. Es wird gebeten, die Bilder des Vermissten nicht weiter zu verwenden.

Anbei die ursprüngliche Öffentlichkeitsfahndung:

Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 30-jähriger Frau

Seit Mittwoch, 09.07.2025, gegen 12:10 Uhr wird die 30-jährige Sara B. aus Remseck am Neckar vermisst. Die Vermisste war in Winnenden in einem Krankenhaus in Behandlung und verließ dieses zu Fuß. Sie befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Vermisste ist etwa 166 cm groß, wiegt ca. 70 kg und ist von schlanker Statur. Sie ist vermutlich mit einer hellen Hose, einem hellblauen Sweatshirt und beschen Sneaker bekleidet. Aktuell hat die Vermisste blonde schulterlange Haare. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort von Sara B. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzten.

